Belen Rodriguez: i festeggiamenti a casa della sorella, è polemica (Di sabato 20 marzo 2021) La showgirl Belen Rodriguez ha pubblicato delle stories su Instagram nelle quali si mostra intenta a ballare insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez in occasione del suo compleanno. Ha prima di tutto mostrato delle immagini nelle quali c’era suo figlio, il piccolo Santiago, intento a prepara una torta per sua zia Cecilia, sorella di Belen. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 20 marzo 2021) La showgirlha pubblicato delle stories su Instagram nelle quali si mostra intenta a ballare insieme a suaCeciliain occasione del suo compleanno. Ha prima di tutto mostrato delle immagini nelle quali c’era suo figlio, il piccolo Santiago, intento a prepara una torta per sua zia Cecilia,di. L'articolo

Advertising

MiTomorrow : La showgirl protagonista di una nuova 'trasgressione' ? #covid #zonarossa #party #festa #belen - Gilmerdo : Toctoc, busserei con le nocche sul capo di qualche mamma per farle notare come stia sottoponendo, a loro insaputa,… - IorenzoSchiari1 : Belen Rodriguez si allena in diretta Instagram - michell89202711 : @belurodriguezof tuoi e di altre persone il tuo unico modo per essere in salvo da me puttana che non sei altro bele… - michell89202711 : @belurodriguezof perche sono un sadico lo faro e t elo dimostro con i dati di fati belen rodriguez quindi stai motl… -