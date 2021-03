Beautiful, ricordate Taylor? Oggi stravolta dalla chirurgia: eccola a 57 anni [FOTO] (Di sabato 20 marzo 2021) Chi non ricorda lo scontro amoroso tra Taylor e Brookee in Beautiful? Bene l’attrice rispetto al passato è irriconoscibile! Non sembra più la stessa. Beautiful: Taylor e Brooke fecero la storia della serie americana L’epico conflitto in amore tra Taylor e Brooke divise i telespettatori, da un lato c’era chi sperava che Ridge scegliesse la mora, altri che facevano il tifo per la biondissima Brooke. L’attrice ha con serie raggiunto il successo internazionale, continuando a girare per molti anni. Poi si è ritirata dalla scene, ma Taylor è molto cambiata rispetto ai suoi esordi. Qualcuno azzarda che la chirurgia estetica l’abbia stravolta, che non sia più la stessa di un tempo. Ma non tutti sanno che ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 marzo 2021) Chi non ricorda lo scontro amoroso trae Brookee in? Bene l’attrice rispetto al passato è irriconoscibile! Non sembra più la stessa.e Brooke fecero la storia della serie americana L’epico conflitto in amore trae Brooke divise i telespettatori, da un lato c’era chi sperava che Ridge scegliesse la mora, altri che facevano il tifo per la biondissima Brooke. L’attrice ha con serie raggiunto il successo internazionale, continuando a girare per molti. Poi si è ritiratascene, maè molto cambiata rispetto ai suoi esordi. Qualcuno azzarda che laestetica l’abbia, che non sia più la stessa di un tempo. Ma non tutti sanno che ...

Advertising

1D_Mendes_ : MA VI RICORDATE QUANDO LIAM MISE IL VIDEO DOVE CANTAVA LAST FIRST KISS SCRIVENDO TIPO “DOVE TUTTO È INIZIATO” PERCH… - mybluemoons : vi ricordate quando ho ordinato the most beautiful pt.2 come regalo per aver passato lo scritto...il 18 gennaio...d… - mattepareche : @RegioneLazio ma ve la ricordate la Lombardi? Dai quella che rideva in faccia a Bersani!!queste storie di pseudopol… -