BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di domenica 21 marzo 2021

di21: Visto che Ridge (Thorsten Kaye) non ha ancora consegnato le carte del divorzio in tribunale, il suo matrimonio con Brooke (Katherine Kelly Lang) può essere ancora salvato, ma nonostante l'appello del marito, la Logan non si fida di Thomas (Matthew Atkinson). Sul lavoro, Thomas esibisce la storia con Zoe (Kiara Barnes) agli occhi di Hope (Annika Noelle). Liam (Scott Clifton) continua ad essere preoccupato, sebbene Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) inizi a credere davvero che il fratello possa essersi lasciato alle spalle il recente passato.