Beautiful | anticipazioni americane | il bambino di Steffy cela il passato di Finn

(Di sabato 20 marzo 2021) Lediannunciano che ci saranno alcuni sviluppi positivi per alcune coppie e negativi per altre. Durante le prossime settimane Wyatt sorprenderà Flo con una proposta speciale. Ridge e Brooke si ritroveranno a discutere sul cambiamento di Thomas, lo stilista ne parlerà in maniera positiva mentre la sua consorte si mostrerà scettica. Infine, il mistero di Johnegan inizierà lentamente a svelarsi.: il gesto di Wyatt sorprende Flo Dopo che Flo avrà ricevuto un regalo speciale da Brooke, Katie e Shauna, Wyatt ne consegnerà un altro quando s'inginocchierà e le chiederà di diventare sua moglie. Per la giovane Fulton sarà un motivo per impegnarsi nel suo futuro con il figlio di Quinn e non vedrà l'ora che ...