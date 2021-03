Bayern e Lewandowski doppia impresa: battuto in 10 uomini lo Stoccarda 4-0 con tripletta del polacco (Di sabato 20 marzo 2021) Nella partita della 26^ giornata della Bundesliga tedesca, il Bayern ha sconfitto lo Stoccarda 4-0 giocando dal 12' in 10 uomini per l'espulsione di Davies. All'Allianz Arena di Monaco show di Lewandowski che ha realizzato una tripletta che lo proietta al secondo posto in solitaria nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del campionato tedesco. Staccato Fischer che era a quota 268 reti. L'attaccante del Bayern ha aperto le marcature con una precisa deviazione su assist di Gnabry. Cinque minuti dopo il numero 7 del Bayern aumenta il vantaggio sullo Stoccarda. Un minuto dopo Lewandowski ha segnato il suo secondo gol con uno stacco imperioso di testa, su assist di Thomas Muller. Al 39 'Lewandowski ha firmato la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Nella partita della 26^ giornata della Bundesliga tedesca, ilha sconfitto lo4-0 giocando dal 12' in 10per l'espulsione di Davies. All'Allianz Arena di Monaco show diche ha realizzato unache lo proietta al secondo posto in solitaria nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del campionato tedesco. Staccato Fischer che era a quota 268 reti. L'attaccante delha aperto le marcature con una precisa deviazione su assist di Gnabry. Cinque minuti dopo il numero 7 delaumenta il vantaggio sullo. Un minuto dopoha segnato il suo secondo gol con uno stacco imperioso di testa, su assist di Thomas Muller. Al 39 'ha firmato la ...

Advertising

ItaSportPress : Bayern e Lewandowski doppia impresa: battuto in 10 uomini lo Stoccarda 4-0 con tripletta del polacco -… - and_you_dead : RT @RSIsport: ????? Il Bayern contro lo Stoccarda resta in 10 dopo soli 12'... e poi segna quattro gol. Tripletta per Lewandowski. https://t.… - LuigiBevilacq17 : RT @7Robymar: Il Bayern deve assolutamente risolvere il problema Lewandowski, non segna da così tanto che ormai la parola crisi è riduttiva… - Max_Cristina : Lewangoalski (35 in 25 gare) ha realizzato da solo più reti di: Werder, Augsburg, Colonia, Bielefeld, Hertha, Mainz… - MusticaG : Potete dare torto a questo tweet del #Bayern? Qualcuno ha il coraggio di farlo? #Lewandowski -