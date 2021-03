Battista: il nuovo oscurantismo della cancel culture è come il fanatismo maoista (Di sabato 20 marzo 2021) Pierluigi Battista, già vicedirettore del Corriere della Sera dopo esserlo stato di Panorama, oggi firma la rubrica «Uscita di sicurezza» su Huffington Post. Parla del politicamente corretto in una lunga intervista a la Verità. Un tema che gli sta molto a cuore e al quale ha dedicato un titolo, Libri al rogo, per denunciare la nuova cultura dell’intolleranza. La sfida al conformisticamente corretto con il libro “Mio padre era fascista” Con un altro libro Battista aveva sfidato il conformismo mainstream. Aveva raccontato in Mio padre era fascista l’amore per l’Italia e la dirittura morale di suo padre Vittorio, un “fascistone” che poi divenne convinto missino. Questo per dire che Battista non è uno che ha timore di dire come la pensa. E neanche di essere accostato alla destra quando dichiara che “dal ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) Pierluigi, già vicedirettore del CorriereSera dopo esserlo stato di Panorama, oggi firma la rubrica «Uscita di sicurezza» su Huffington Post. Parla del politicamente corretto in una lunga intervista a la Verità. Un tema che gli sta molto a cuore e al quale ha dedicato un titolo, Libri al rogo, per denunciare la nuova cultura dell’intolleranza. La sfida al conformisticamente corretto con il libro “Mio padre era fascista” Con un altro libroaveva sfidato il conformismo mainstream. Aveva raccontato in Mio padre era fascista l’amore per l’Italia e la dirittura morale di suo padre Vittorio, un “fascistone” che poi divenne convinto missino. Questo per dire chenon è uno che ha timore di direla pensa. E neanche di essere accostato alla destra quando dichiara che “dal ...

