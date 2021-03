Batistuta di Andreotti è una liquida cartolina indie che riporta il passato al presente

Leggi su optimagazine

(Di sabato 20 marzo 2021) Tanti nomi, tanti suoni e tante citazioni:diincuriosisce a partire da quel fruscio che possiamo percepire appena parte la riproduzione. Nel decollo ci troviamo di fronte a una chitarra acustica e una voce sussurrata, cose che insensibilmente diremmo di aver già sentito se non fosse per quel “ciao, amore, ciao” che sono le prime tre parole del testo. Sì, lo aveva già detto Tenco ma la triade appena citata non passa mai di moda. 1973, il primo albumè un artista senza volto. Non ammicca sui social per fare da tramontana agli ormoni dei follower, non si mostra mentre prende il caffè e non fa il piangina quando gli succede qualcosa. Tutto ciò che ha da dire lo affida alla sua musica.è il secondo estratto dal suo disco di debutto 1973 che vedrà la luce l’8 aprile ...