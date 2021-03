Basket: Nba, Orlando torna al successo dopo 9 ko, si ferma a 6 striscia vincente Nets (Di sabato 20 marzo 2021) Orlando, 120 mar. - (Adnkronos) - La miglior prestazione al tiro dell'intera stagione permette ai Magic (14-27) di interrompere una preoccupante striscia di nove sconfitte consecutive battendo i Nets (28-14) per 121-113 e dimenticando la beffarda sconfitta incassata 24 ore prima a New York contro i Knicks. Orlando tira con il 51.2% dal campo, raccoglie 21 triple - massimo in stagione - e vola sul +19 a fine terzo quarto, scongiurando poi la rimonta di Booklyn nel finale, partiti con un parziale di 16-1 nell'ultima frazione. Prestazione convincente da parte di tutti in casa Magic, a partire da Aaron Gordon che si lascia alle spalle con facilità il precedente massimo in stagione da 24 punti e ne mette a referto ben 38 con 14/20 dal campo e un semi-perfetto 7/8 dall'arco che mette alle corde la difesa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021), 120 mar. - (Adnkronos) - La miglior prestazione al tiro dell'intera stagione permette ai Magic (14-27) di interrompere una preoccupantedi nove sconfitte consecutive battendo i(28-14) per 121-113 e dimenticando la beffarda sconfitta incassata 24 ore prima a New York contro i Knicks.tira con il 51.2% dal campo, raccoglie 21 triple - massimo in stagione - e vola sul +19 a fine terzo quarto, scongiurando poi la rimonta di Booklyn nel finale, partiti con un parziale di 16-1 nell'ultima frazione. Prestazione conda parte di tutti in casa Magic, a partire da Aaron Gordon che si lascia alle spalle con facilità il precedente massimo in stagione da 24 punti e ne mette a referto ben 38 con 14/20 dal campo e un semi-perfetto 7/8 dall'arco che mette alle corde la difesa di ...

