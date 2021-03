Basket: Nba, Murray e Jokic trascinano Denver alla vittoria su Chicago all'overtime (Di sabato 20 marzo 2021) Denver, 20 mar. - (Adnkronos) - Ci vuole un overtime ai Denver Nuggets (25-16) per aver la meglio per 131-127 sui Chicago Bulls (18-22) e ottenere l'ottava vittoria nelle ultime nove gare disputate, nonostante a 8 minuti dalla fine Nikola Jokic e compagni fossero sotto di ben 14 punti. Jamal Murray è l'uomo copertina non solo per aver segnato la tripla che ha mandato la gara al tempo supplementare, ma anche per aver firmato un canestro decisivo nel finale dell'overtime a suggellare una prestazione da 34 punti con un fantastico 6/7 da tre (12/20 al tiro dal campo in generale) cui ha aggiunto anche 4 recuperi. Ai 34 di Murray se ne aggiungo altri 34 da Jokic, che sfiora la tripla doppia collezionando ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021), 20 mar. - (Adnkronos) - Ci vuole unaiNuggets (25-16) per aver la meglio per 131-127 suiBulls (18-22) e ottenere l'ottavanelle ultime nove gare disputate, nonostante a 8 minuti dfine Nikolae compagni fossero sotto di ben 14 punti. Jamalè l'uomo copertina non solo per aver segnato la tripla che ha mandato la gara al tempo supplementare, ma anche per aver firmato un canestro decisivo nel finale dell'a suggellare una prestazione da 34 punti con un fantastico 6/7 da tre (12/20 al tiro dal campo in generale) cui ha aggiunto anche 4 recuperi. Ai 34 dise ne aggiungo altri 34 da, che sfiora la tripla doppia collezionando ...

