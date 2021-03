Basket | le campionesse italiane | «Giochiamo per realizzare i sogni dei bambini»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 20 marzo 2021) «Se i bambini con patologie gravi hanno un obiettivo, un traguardo da inseguire, le cure sono più efficaci. I volontari di Make-A-Wish® Italia raccolgono i loro desideri e cercano i fondi per realizzarli. Noi entriamo in gioco qui». Marcella Filippi gioca a basket nella Reyer Venezia e con le altre giocatrici della Serie A1 femminile è scesa in campo per aiutare la Onlus con sede a Genova che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie.