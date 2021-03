Basket, Eurolega 2020-2021: Olimpia, l’importante è non subire il contraccolpo psicologico (Di sabato 20 marzo 2021) È uscita con troppi dubbi l’AX Armani Exchange Milano dal pesante ko subito ieri sera in casa contro il Barcellona. Una sconfitta maturata a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, con Rodriguez e compagni che hanno alzato bandiera bianco troppo presto, subendo la superiorità degli spagnoli e pagando le pessime percentuali da oltre l’arco. Una sconfitta che non compromette certo la corsa ai playoff dei milanesi, che però speravano forse di poter festeggiare in anticipo la qualificazione. Le vittorie del Baskonia e del Valencia, invece, vedono la classifica accorciarsi alle spalle dei catalani, con i ragazzi di Ettore Messina che mantengono tre vittorie di vantaggio sulla nona in classifica, con quattro partite da giocare. Con ancora Panathinaikos e Belgrado da affrontare la qualificazione sembra ormai fatta, ma l’Olimpia Milano deve guardare anche alla classifica ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) È uscita con troppi dubbi l’AX Armani Exchange Milano dal pesante ko subito ieri sera in casa contro il Barcellona. Una sconfitta maturata a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, con Rodriguez e compagni che hanno alzato bandiera bianco troppo presto, subendo la superiorità degli spagnoli e pagando le pessime percentuali da oltre l’arco. Una sconfitta che non compromette certo la corsa ai playoff dei milanesi, che però speravano forse di poter festeggiare in anticipo la qualificazione. Le vittorie del Baskonia e del Valencia, invece, vedono la classifica accorciarsi alle spalle dei catalani, con i ragazzi di Ettore Messina che mantengono tre vittorie di vantaggio sulla nona in classifica, con quattro partite da giocare. Con ancora Panathinaikos e Belgrado da affrontare la qualificazione sembra ormai fatta, ma l’Milano deve guardare anche alla classifica ...

