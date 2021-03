Basket: Cantù, casi di Covid-19 nel gruppo squadra, ma il derby con l’Olimpia Milano si gioca comunque (Di sabato 20 marzo 2021) Il caos si propaga in casa dell’Acqua S. Bernardo Cantù. La squadra allenata da Piero Bucchi, infatti, è stata di nuovo interessata da alcuni casi di Covid-19: già alla fine del 2020 (con ancora Cesare Pancotto alla guida), per questa stessa ragione, varie partite erano state rinviate. Il comunicato del club brianzolo giunge proprio all’immediata vigilia del derby contro l’Olimpia AX Armani Exchange Milano, previsto per domani alle ore 18:00 sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, tutto lo staff tecnico (Bucchi e gli assistenti Marco Gandini e Antonio Visciglia) presenta i sintomi tipici del Covid-19: una situazione del tutto critica. Non ci sarà però il rinvio del derby: le ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Il caos si propaga in casa dell’Acqua S. Bernardo. Laallenata da Piero Bucchi, infatti, è stata di nuovo interessata da alcunidi-19: già alla fine del 2020 (con ancora Cesare Pancotto alla guida), per questa stessa ragione, varie partite erano state rinviate. Il comunicato del club brianzolo giunge proprio all’immediata vigilia delcontroAX Armani Exchange, previsto per domani alle ore 18:00 sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, tutto lo staff tecnico (Bucchi e gli assistenti Marco Gandini e Antonio Visciglia) presenta i sintomi tipici del-19: una situazione del tutto critica. Non ci sarà però il rinvio del: le ...

Advertising

OA_Sport : Basket: il Covid-19 si abbatte su Cantù. Membri del gruppo squadra positivi, ma il derby con Milano si giocherà - zazoomblog : Basket Cantù: “Positività all’interno del gruppo squadra ma contro l’Olimpia ci saremo” - #Basket #Cantù: #“Positi… - GazzettinoL : Basket Serie A 23a giornata Lavoropiù BO-UnaHotels RE Dolomiti TN-Germani BS Carpegna PS-Segafredo BO Vanoli CR-… - TWINSSEBASTIANI : S.STEFANO AVIS vs BRIANTEA84 CANTU’ “PalaPrincipi” Via Piemonte – Porto Potenza (MC) Serie “A° Basket in Carrozzina… - EliasRiva3 : @topplayersita @MissHatredJess @the @AquilaBasketTN @PallVarese @VanoliCremona @PallCantu @treviso_basket @VLPesaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Cantù Diretta/ Trento Brescia (91 - 67) streaming video e tv: Williams 20 punti ...00 di sabato 20 marzo si gioca alla BLM Group Arena, per la 23giornata nel campionato di basket ... Cosa possibile per il calo netto dell'Aquila e di Reggio Emilia, e la risalita di Varese e Cantù: ...

Basket C Silver al fotofinish arriva il Tris vincente del Gorla Cantù ...del girone C Basket C Silver due liberi allo scadere di Lanzi regalano la terza vittoria brianzola sul campo del Garbagnate Anticipo positivo per il Gorla Cantù nel 3° turno del campionato di basket ...

...00 di sabato 20 marzo si gioca alla BLM Group Arena, per la 23giornata nel campionato di... Cosa possibile per il calo netto dell'Aquila e di Reggio Emilia, e la risalita di Varese e: ......del girone CC Silver due liberi allo scadere di Lanzi regalano la terza vittoria brianzola sul campo del Garbagnate Anticipo positivo per il Gorlanel 3° turno del campionato di...