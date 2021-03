Bari, stop ambulanze 118 al San Paolo: 'Esauriti bocchettoni dell'ossigeno'. Oltre 30 pazienti in attesa di ricovero (Di sabato 20 marzo 2021) Non ci sono più bocchettoni per l'ossigeno. L'ospedale San Paolo dice stop ai ricoveri Covid e chiude per 48 ore il pronto soccorso. La comunicazione, che dà idea di come la situazione sia ormai al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 20 marzo 2021) Non ci sono piùper l'. L'ospedale Sandiceai ricoveri Covid e chiude per 48 ore il pronto soccorso. La comunicazione, che dà idea di come la situazione sia ormai al ...

