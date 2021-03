Barcellona, Jordi Alba: «Il mio ritiro è lontano ma spero avvenga qui» (Di sabato 20 marzo 2021) Jordi Alba parla della sua carriera e giura amore eterno al Barcellona: ecco le dichiarazioni del terzino spagnolo sul suo futuro Jordi Alba ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Sport. Le sue parole. «Vedo ancora molto lontana la fine della mia carriera. Mi sento molto bene fisicamente e mentalmente. Il giorno in cui smetterò spero di essere in un club che mi vuole e il Barcellona è quello che mi sta maggiormente a cuore visto che ci ho passato praticamente tutta la mia vita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021)parla della sua carriera e giura amore eterno al: ecco le dichiarazioni del terzino spagnolo sul suo futuroha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Sport. Le sue parole. «Vedo ancora molto lontana la fine della mia carriera. Mi sento molto bene fisicamente e mentalmente. Il giorno in cui smetteròdi essere in un club che mi vuole e ilè quello che mi sta maggiormente a cuore visto che ci ho passato praticamente tutta la mia vita». Leggi su Calcionews24.com

