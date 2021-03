Atalanta, Pessina torna in Nazionale con l’esordiente Toloi: “Per me è un sogno” (Di sabato 20 marzo 2021) “È davvero un sogno”, Rafael Toloi ha commentato così sul sito ufficiale dell’Atalanta la prima convocazione in azzurro. “Ho la nazionalità italiana da più di dieci anni, ma solo un paio di mesi fa la FIFA ha dato l’autorizzazione a poter essere convocato per l’Italia. Ho giocato 200 partite con la maglia dell’Atalanta e la duecentesima è stata in Champions League contro il Real Madrid – prosegue l’oriundo brasiliano -. Devo ringraziare il Presidente Percassi e suo figlio Luca che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza, mister Gasperini che mi ha fatto diventare un giocatore più forte ed i miei compagni di squadra. Un grazie speciale alla mia famiglia e agli amici. So che la responsabilità è grande, ma, come sempre, darò il massimo”. Matteo Pessina, invece, è alla seconda convocazione dopo aver ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 marzo 2021) “È davvero un”, Rafaelha commentato così sul sito ufficiale dell’la prima convocazione in azzurro. “Ho la nazionalità italiana da più di dieci anni, ma solo un paio di mesi fa la FIFA ha dato l’autorizzazione a poter essere convocato per l’Italia. Ho giocato 200 partite con la maglia dell’e la duecentesima è stata in Champions League contro il Real Madrid – prosegue l’oriundo brasiliano -. Devo ringraziare il Presidente Percassi e suo figlio Luca che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza, mister Gasperini che mi ha fatto diventare un giocatore più forte ed i miei compagni di squadra. Un grazie speciale alla mia famiglia e agli amici. So che la responsabilità è grande, ma, come sempre, darò il massimo”. Matteo, invece, è alla seconda convocazione dopo aver ...

Advertising

Atalanta_BC : 2 nerazzurri in #Nazionale! ?????? Prima convocazione per Rafael #Toloi e nuova chiamata per Matteo #Pessina! Grandi r… - Gazzettadmilano : Atalanta, prima convocazione in nazionale per Toloi, conferma per Pessina. - TuttoHellasVer1 : L'Arena: Atalanta, Zapata in attacco. E si sarà l'ex Pessina' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Atalanta: Toloi, convocazione azzurra è un sogno Pessina alla seconda chiamata: 'Frutto di lavoro e impegno' - infoitsport : Real Madrid-Atalanta 3-1, le pagelle: Ramos uno scoglio, Pessina è sacrificato -