Atalanta, Gasperini: “Verona una delle realtà migliori. Champions? Rammaricati, ma era dura” (Di sabato 20 marzo 2021) Per l'Atalanta è già tempo di mettere alle spalle l'eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Gasperini domani affronterà il Verona, ecco le parole in conferenza stampa del mister bergamasco: "Ilicic? Si sta impegnando e si sta allenando. Voglio cercare di recuperarlo, a volte so che non sembra il migliore al mondo. Di solito la nazionale aiuta, spero possa far bene con la Slovenia. Sta cercando di trovare la miglior condizione, spero di ottenere il massimo da questo giocatore, anche soltanto negli spezzoni di gara in cui viene impiegato. Il campionato italiano è altamente competitivo - afferma Gasperini nella conferenza di vigilia - , il risultato resta difficile da ottenere, il Verona è una delle realtà ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Per l'è già tempo di mettere alle spalle l'eliminazione dallaLeague contro il Real Madrid. La squadra didomani affronterà il, ecco le parole in conferenza stampa del mister bergamasco: "Ilicic? Si sta impegnando e si sta allenando. Voglio cercare di recuperarlo, a volte so che non sembra il migliore al mondo. Di solito la nazionale aiuta, spero possa far bene con la Slovenia. Sta cercando di trovare la miglior condizione, spero di ottenere il massimo da questo giocatore, anche soltanto negli spezzoni di gara in cui viene impiegato. Il campionato italiano è altamente competitivo - affermanella conferenza di vigilia - , il risultato resta difficile da ottenere, ilè una...

Advertising

Atalanta_BC : Al @GranGalaAIC 2021 #Atalanta premiata come Società dell’Anno per la stagione 2019/20! Riconoscimenti anche per Gi… - GranGalaAIC : Con la sua @Atalanta_BC ha dato spettacolo e non ha intenzione di fermarsi ?? È Gian Piero Gasperini l’allenatore p… - Guillaumemp : Le onze ???? de l’année 19/20 : Donnarumma (Milan); Theo Hernandez (Milan), De Vrij (Inter), Bonucci (Juventus), Go… - zazoomblog : Atalanta Gasperini: “Verona una delle realtà migliori. Champions? Rammaricati ma era dura” - #Atalanta #Gasperini:… - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Verona una delle realtà migliori. Champions? Rammaricati, ma era dura' -… -