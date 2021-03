Astrazeneca, von der Leyen: “Se non rispetta il contratto vieteremo le esportazioni”. Riprese le iniezioni in Italia: disdette sotto il 10% (Di sabato 20 marzo 2021) “rispetta il tuo contratto con l’Europa prima di iniziare a consegnare in altri paesi”: questo è il messaggio che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen manda ad Astrazeneca. Dopo il via libera dell’Ema, che ha stabilito che il vaccino “è sicuro”, l’attenzione torna sul numero di dosi che la multinazionale anglo-svedese mette a disposizione degli Stati Ue. E von der Leyen annuncia quale può essere la contromisura di Bruxelles se le forniture continueranno a essere così lente: “Abbiamo la possibilità di vietare un’esportazione pianificata”, spiega in un’intervista al gruppo media tedesco Funke. La presidente della Commissione già nei giorni scorsi aveva riacceso lo scontro tra Unione Europea e Regno Unito, parlando delle dosi dei vaccini esportate dall’Ue verso altri Paesi senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) “il tuocon l’Europa prima di iniziare a consegnare in altri paesi”: questo è il messaggio che la presidente della Commissione europea Ursula von dermanda ad. Dopo il via libera dell’Ema, che ha stabilito che il vaccino “è sicuro”, l’attenzione torna sul numero di dosi che la multinazionale anglo-svedese mette a disposizione degli Stati Ue. E von derannuncia quale può essere la contromisura di Bruxelles se le forniture continueranno a essere così lente: “Abbiamo la possibilità di vietare un’esportazione pianificata”, spiega in un’intervista al gruppo media tedesco Funke. La presidente della Commissione già nei giorni scorsi aveva riacceso lo scontro tra Unione Europea e Regno Unito, parlando delle dosi dei vaccini esportate dall’Ue verso altri Paesi senza ...

Advertising

TgLa7 : ##Ue, stop ##esportazioni AstraZeneca se non rispetta contratto. Von der Leyen a Funke: onorare prima gli accordi c… - NaomiOhReally : Figures for EU vaccine deliveries from von der Leyen: 100 million in Q1 (Pfizer and Moderna as expected, AstraZenec… - Activnews24 : #Covid19, l'avvertimento di Ursula von der Leyen: 'Ue fermerà export #AstraZeneca se non rispetta contratti' - zazoomblog : Astrazeneca von der Leyen: “Se non rispetta il contratto vieteremo le esportazioni”. Riprese le iniezioni in Italia… - MatteoMarchini5 : Astrazeneca, von der Leyen: “Se non rispetta il contratto vieteremo le esportazioni”. Riprese le iniezioni in Itali… -