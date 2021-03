AstraZeneca, tre indizi “inchiodano” Merkel (Di sabato 20 marzo 2021) A sentire il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, la decisione della Germania di sospendere il vaccino di AstraZeneca e Università di Oxford è stata “fattuale”, “non politica” e presa “per pura cautela”. Tutto sarebbe partito da una raccomandazione del Paul Ehrlich Institute in merito ad alcune segnalazioni di trombosi venose presumibilmente collegate alla somministrazione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 20 marzo 2021) A sentire il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, la decisione della Germania di sospendere il vaccino die Università di Oxford è stata “fattuale”, “non politica” e presa “per pura cautela”. Tutto sarebbe partito da una raccomandazione del Paul Ehrlich Institute in merito ad alcune segnalazioni di trombosi venose presumibilmente collegate alla somministrazione InsideOver.

Advertising

marcotravaglio : COME NON DETTO È una vera vergogna che Giuseppe Conte, schiavo di Trump e di Casalino, grillino e dunque servo dei… - Whatsubtext : RT @catlatorre: Tre premier europei si faranno vaccinare con AstraZeneca: quello inglese, quello francese, e quello sloveno. Pare che anche… - chilisummer : A Udine è morto un carabiniere di non correlazione. Vaccini anti-Covid, in Fvg una persona su tre ha disdetto la pr… - Virus1979C : @maxbasello @GiovaQuez Il segnale più netto arriva dal Friuli-Venezia Giulia. Le prenotazioni congelate dopo lo sto… - Virus1979C : Il segnale più netto arriva dal Friuli-Venezia Giulia. Le prenotazioni congelate dopo lo stop per #AstraZeneca eran… -