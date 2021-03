ASTRAZENECA, SCOPERTO IL MECCANISMO CHE POTREBBE PORTARE ALLO SVILUPPO DI TROMBOSI (Di sabato 20 marzo 2021) Scienziati tedeschi hanno SCOPERTO che la somministrazione del vaccino ASTRAZENECA POTREBBE potenzialmente produrre anticorpi che a loro volta stimolerebbero la formazione di coaguli di sangue in casi “rari” anche se l’OMS non vede tale collegamento come “causale”. Un gruppo di ricerca dell’Ospedale universitario tedesco di Greifswald ha SCOPERTO un MECCANISMO che POTREBBE PORTARE ALLO SVILUPPO proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Scienziati tedeschi hannoche la somministrazione del vaccinopotenzialmente produrre anticorpi che a loro volta stimolerebbero la formazione di coaguli di sangue in casi “rari” anche se l’OMS non vede tale collegamento come “causale”. Un gruppo di ricerca dell’Ospedale universitario tedesco di Greifswald hauncheproviene da Database Italia.

