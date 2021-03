Astrazeneca, salta l'invio delle dosi per l'Italia: 134mila dosi in ritardo (Di sabato 20 marzo 2021) È slittato per questa settimana l'invio delle dosi di Astrazeneca in Italia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l'arrivo di 134mila dosi del vaccino previsto giovedì scorso è stato ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) È slittato per questa settimana l'diin. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l'arrivo didel vaccino previsto giovedì scorso è stato ...

