AstraZeneca: perché è stato sospeso un vaccino sicuro? Populismo, interessi economici, Brexit: tutte le ipotesi (Di sabato 20 marzo 2021) Tre giorni di stop forse non possono compromettere una campagna vaccinale. Ma possono compromettere un vaccino. La decisione di sospendere AstraZeneca in via precauzionale, presa da quasi tutti gli Stati Ue con un effetto domino innescato dalla Germania e senza attendere il pronunciamento dell’Ema (che poi, come ampiamente previsto, ha stabilito che si tratta di un vaccino sicuro), da sola non basterà di certo a fermare la poderosa macchina anti-Covid che da un anno vede Stati, enti sovranazionali e imprese provare a collaborare (tra numerosi conflitti e incomprensioni) per sconfiggere la pandemia. Ma il “danno di fiducia” che dovrà scontare AstraZeneca rischia di ripercuotersi in maniera irrimediabile sull’azienda anglo-svedese, con pesanti conseguenze sulla sua partecipazione al processo di ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) Tre giorni di stop forse non possono compromettere una campagna vaccinale. Ma possono compromettere un. La decisione di sospenderein via precauzionale, presa da quasi tutti gli Stati Ue con un effetto domino innescato dalla Germania e senza attendere il pronunciamento dell’Ema (che poi, come ampiamente previsto, ha stabilito che si tratta di un), da sola non basterà di certo a fermare la poderosa macchina anti-Covid che da un anno vede Stati, enti sovranazionali e imprese provare a collaborare (tra numerosi conflitti e incomprensioni) per sconfiggere la pandemia. Ma il “danno di fiducia” che dovrà scontarerischia di ripercuotersi in maniera irrimediabile sull’azienda anglo-svedese, con pesanti conseguenze sulla sua partecipazione al processo di ...

Agenzia_Ansa : Il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca 'va aggiornato: è importante che venga comunicato a pubblico e op… - ricpuglisi : Perché sulla RAI i cittadini devono sorbirsi #AlBano che parla male di #AstraZeneca? La comunicazione sui vaccini… - fattoquotidiano : #Astrazeneca, l'Italia ha ripreso a somministrare i vaccini, non tutti i Paesi però sono convinti. Sul Fatto di dom… - la_frig : RT @GeMa7799: Paolo Mieli denuncia: “Molti più morti per trombosi con Pfizer che con AstraZeneca. Perché nessuno lo dice?” - GesuinoCardu : RT @GeMa7799: Paolo Mieli denuncia: “Molti più morti per trombosi con Pfizer che con AstraZeneca. Perché nessuno lo dice?” -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca perché Vaccino Covid e liste di riserva: perché è inutile fare la fila nei centri "Chi rifiuterà AstraZeneca " ha detto il coordinatore del Cts " verrà preso in considerazione per un altro vaccino". In ogni caso, il governo e le Regioni hanno deciso di correre ai ripari, perché ...

AstraZeneca, morsi di ragno ed eiaculazione precoce: le segnalazioni più assurde Poi c'era stato il recente stop per l'ipotetico nesso fra vaccino AstraZeneca e una rara forma di ... Lo studio e le schede ai vaccinati Ecco perché l' Università di Oxford ha appena pubblicato un ...

AstraZeneca, Locatelli: «Trombosi in 25 casi su 20 milioni, Covid è molto più pericoloso» Corriere della Sera "Chi rifiuterà" ha detto il coordinatore del Cts " verrà preso in considerazione per un altro vaccino". In ogni caso, il governo e le Regioni hanno deciso di correre ai ripari,...Poi c'era stato il recente stop per l'ipotetico nesso fra vaccinoe una rara forma di ... Lo studio e le schede ai vaccinati Eccol' Università di Oxford ha appena pubblicato un ...