AstraZeneca | il nuovo bugiardino | sintomi e effetti

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 20 marzo 2021) L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato: “aggiornato in mattinata“.del vaccinoaggiornato in mattinata dopo il via libera dell’Ema, con attenzione rinnovata suda considerare eda segnalare. “L’aggiornamento deldel vaccinosarà aggiornato questa mattina, così ci è stato comunicato dal ministro e il fatto di aver fissato alle 15 l’orario per le vaccinazioni è proprio per consentire l’aggiornamento, che sarà presentato in conferenza stampa alle 12”, spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Quali sono, quindi, i segnali sospetti, quelli cioè che possono far pensare a eventi avversi o acollaterali, da conoscere e monitorare? La ...