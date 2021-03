Astrazeneca, il danno è fatto: c’è la ripresa delle vaccinazioni ma le disdette sono fino al 35% (e intanto Draghi annuncia che si immunizzerà) (Di sabato 20 marzo 2021) Il danno ormai è fatto. Dopo lo stop improvviso ad Astrazeneca, ieri è arrivato il via libera per la ripresa delle vaccinazioni. Ma, oltre a dover colmare i ritardi dovuti all’interruzione degli ultimi giorni, le autorità sono ora alle prese con i tanti cittadini che, spaventati, disdicono la prenotazione. Se i forfait sono stati limitati nel Lazio e in Lombardia e se in Liguria sono stati inferiori al 3%, in altre regioni non è andata altrettanto bene. In Piemonte infatti hanno toccato il 10% e in Friuli Venezia Giulia hanno raggiunto quasi il 35%. Astrazeneca, il danno è fatto: c’è la ripresa delle vaccinazioni ma le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Ilormai è. Dopo lo stop improvviso ad, ieri è arrivato il via libera per la. Ma, oltre a dover colmare i ritardi dovuti all’interruzione degli ultimi giorni, le autoritàora alle prese con i tanti cittadini che, spaventati, disdicono la prenotazione. Se i forfaitstati limitati nel Lazio e in Lombardia e se in Liguriastati inferiori al 3%, in altre regioni non è andata altrettanto bene. In Piemonte infatti hanno toccato il 10% e in Friuli Venezia Giulia hanno raggiunto quasi il 35%., il: c’è lama le ...

