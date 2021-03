Astrazeneca | Figliuolo | “Alcune regioni come il Lazio non hanno avuto rinunce In altre c’è stato il 20% o il 10%”

Leggi su ilfattoquotidiano

L'obiettivo di 500mila somministrazioni di vaccino giornaliere "lo dobbiamo raggiungere dalla terza settimana di aprile. L'obiettivo finale è avere l'80% degli italiani vaccinati per fine settembre. Lead? Qualche regione hail 20%,il 10 eilnonalcuna rinuncia. Non si devono sprecare dosi. Se non c'è alcuno in lista piuttosto che sprecare la dose bisogna vaccinare un volontario". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid, Francesco, parlando con la stampa dopo la sua vaccinazione al drive through della Cecchignola a Roma