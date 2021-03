AstraZeneca, anche la Finlandia non crede alle rassicurazioni dell’Ema e ferma le vaccinazioni (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo la Francia che ne ha limitato l’uso e la Svizzera, anche la Finlandia si unisce al fronte di nazioni contrarie all’uso del vaccino AstraZeneca. Ecco cosa succede. L’Europa sembra proprio incapace di fare fronte comune sul caso AstraZeneca, come si evince dalla decisione della Finlandia di non eliminare il bando sul vaccino nonostante le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo la Francia che ne ha limitato l’uso e la Svizzera,lasi unisce al fronte di nazioni contrarie all’uso del vaccino. Ecco cosa succede. L’Europa sembra proprio incapace di fare fronte comune sul caso, come si evince dalla decisione delladi non eliminare il bando sul vaccino nonostante le L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

TvTalk_Rai : #buonsabato #20marzo, é arrivata la #Primavera e alle 15.00 su @RaiTre arriva anche #tvtalk. Si parla ad esempio di… - Giorgiolaporta : Grazie a #Letta a #Roma #Gualtieri rischia di avere l’effetto Astrazeneca: anche se venisse rimesso in campo nessun… - fattoquotidiano : Zingaretti: “Presto nel Lazio avremo vaccinato tutti gli over 80 che si sono prenotati. Grande adesione anche per A… - Alessan15258318 : @Danii_ello @GiacomoGorini In Inghilterra da quello che ho capito si fa anche la prima dose di Astrazeneca a tutti… - pircher14_7 : RT @MrESTINZIONE: Vaccino fatto. Con AstraZeneca mi hanno regalato anche una sim con 50gb in 5g inclusi -