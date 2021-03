Arrivate in Italia 100.800 dosi del vaccino Moderna (Di sabato 20 marzo 2021) AGI - Sono Arrivate oggi alle 15 all'aeroporto di Pratica di Mare 100.800 dosi del vaccino Moderna. In serata saranno distribuite in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise e Puglia. Sempre stasera sono attese in Italia ulteriori 231.100 dosi, che saranno trasportate domani a Pratica di Mare per essere distribuite lunedì alle Regioni. Si tratta del lotto di Moderna più consistente arrivato finora, la cui distribuzione a livello regionale inizierà nelle prossime ore, anche grazie a un notevole impiego di mezzi militari. "Con quest'immissione di vaccini - spiega la struttura commissariale- il numero di dosi somministrate a livello nazionale dall'inizio del mese di marzo supererà i 3 milioni e 250 mila unità, portando a 7,6 milioni il ... Leggi su agi (Di sabato 20 marzo 2021) AGI - Sonooggi alle 15 all'aeroporto di Pratica di Mare 100.800del. In serata saranno distribuite in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise e Puglia. Sempre stasera sono attese inulteriori 231.100, che saranno trasportate domani a Pratica di Mare per essere distribuite lunedì alle Regioni. Si tratta del lotto dipiù consistente arrivato finora, la cui distribuzione a livello regionale inizierà nelle prossime ore, anche grazie a un notevole impiego di mezzi militari. "Con quest'immissione di vaccini - spiega la struttura commissariale- il numero disomministrate a livello nazionale dall'inizio del mese di marzo supererà i 3 milioni e 250 mila unità, portando a 7,6 milioni il ...

Advertising

sulsitodisimone : Arrivate in Italia 100.800 dosi del vaccino Moderna - Claudio50086657 : @GiacomoGorini @edigram Dal 1/1/21 ad oggi in Italia, di media sono arrivate poco più di 100.000 dosi al giorno, si… - Elisheba : @associali @RobiVil @sunrisesrose @andcapocci @lucadf @rbanzi @eugeniosantoro @camialderighi @RebeccaDeFiore… - Elisheba : @RobiVil il Bamlanivimab sì, è stato acquistato e sono appena arrivate le dosi. Etesevimab non so se c'è già, qualo… - angiulin69 : @alexxan45800920 @LegaSalvini Alexxandro dimentichi che dal 2003 al 2008 in Italia c'e' stata una profonda crisi ch… -