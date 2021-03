Armie Hammer | non solo cannibalismo | «Indagato per stupro»

(Di sabato 20 marzo 2021) Non solo cannibalismo, Armie Hammer è al centro di un nuovo scandalo. Dopo le clamorose rivelazioni dell’ex fidanzata Paige Lorenze, l’attore americano viene accusato di violenza sessuale da una ragazza, identificatasi come Effie durante una conferenza stampa in presenza del suo legale, l’avvocato Gloria Allred: «Ho pensato che mi avrebbe uccisa», ha detto, entrando poi nei dettagli di un episodio specifico.

keeks_4 : RT @wayhaught22: #BringWynonnaHome #WynonnaEarp armie hammer .. hahahahahaha - ArtJam12 : @Rayd3r a armie hammer le gusta este tweet - wayhaught22 : #BringWynonnaHome #WynonnaEarp armie hammer .. hahahahahaha - infoitcultura : Armie Hammer accusato di stupro - infoitcultura : Ora Armie Hammer è indagato per stupro -

Ultime Notizie dalla rete : Armie Hammer

Da semplice scandalo ad un'ipotesi di reato. La crisi chiamatasi complica ulteriormente dopo che la polizia di Los Angeles ha deciso di vederci chiaro sulle accuse di abusi da parte di diverse donne e ha deciso di indagare l'attore di 'Chiamami col ...Da 'www.ansa.it'è indagato per stupro da parte della polizia di Los Angeles. Lo riferiscono diversi media americani. Le indagini nei confronti dell'attore di 'Chiamami col tuo nome' ...Nuovi guai per l’attore americano: dopo le clamorose rivelazioni dell’ex fidanzata («Voleva mangiare un pezzo di me»), adesso arriva la testimonianza di una ragazza che lo accusa di violenza. I media ...Il signor Hammer ha risposto rendendo chiaro che non voleva mantenere con lei quel tipo di relazione La difesa di Armie Hammer. Inizialmente Armie Hammer aveva scelto di non rispondere alle accuse app ...