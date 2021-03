ArcelorMittal. Invitalia non versa la quota, annunciata riduzione produzione (Di sabato 20 marzo 2021) Aminvestco fa riferimento all’Accordo di Investimento firmato con Invitalia lo scorso 10 dicembre 2020 che prevede l’impegno si Invitalia a sottoscrivere e versare un aumento di capitale di euro 400 milioni entro il 5 febbraio 2021 ed una serie di altre misure per sostenere gli investimenti della società. Nonostante la natura vincolante dell’Accordo, ad oggi Invitalia non ha ancora sottoscritto e versato la sua quota di capitale e quindi non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’Accordo. Questo persistente mancato adempimento sta seriamente compromettendo la sostenibilità e le prospettive dell’azienda e dei suoi dipendenti. Conseguentemente Aminvestco è costretta ad annunciare una riduzione dei suoi livelli di produzione ed un ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 20 marzo 2021) Aminvestco fa riferimento all’Accordo di Investimento firmato conlo scorso 10 dicembre 2020 che prevede l’impegno sia sottoscrivere ere un aumento di capitale di euro 400 milioni entro il 5 febbraio 2021 ed una serie di altre misure per sostenere gli investimenti della società. Nonostante la natura vincolante dell’Accordo, ad ogginon ha ancora sottoscritto eto la suadi capitale e quindi non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’Accordo. Questo persistente mancato adempimento sta seriamente compromettendo la sostenibilità e le prospettive dell’azienda e dei suoi dipendenti. Conseguentemente Aminvestco è costretta ad annunciare unadei suoi livelli died un ...

Advertising

rep_economia : Ex Ilva, ArcelorMittal taglia la produzione: 'Invitalia rispetti gli impegni di investimento' - maxtorchia : RT @TgLa7: #ArcelorMittal : riduciamo produzione e rallentiamo investimenti . Misure in vigore finché Invitalia non adempie impegni accor… - elenaricci1491 : #ArcelorMittal. #Invitalia non versa la quota, annunciata riduzione produzione - TarantiniTime : #ArcelorMittal. #Invitalia non versa la quota, annunciata riduzione produzione - TgLa7 : #ArcelorMittal : riduciamo produzione e rallentiamo investimenti . Misure in vigore finché Invitalia non adempie impegni accordo -