Approvato il Decreto Sostegni: 32 miliardi in arrivo (Di sabato 20 marzo 2021) Come annunciato dal Presidente del Consiglio nei giorni scorsi, il Governo nella serata di ieri ha finalmente Approvato l’atteso Decreto Sostegni. Una misura indispensabile per attraversare questa difficile fase economica e dare supporto alle categorie in difficoltà. Infatti, come dichiarato da Mario Draghi: “L’obiettivo è dare più soldi possibile, a più gente possibile, nel più Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Come annunciato dal Presidente del Consiglio nei giorni scorsi, il Governo nella serata di ieri ha finalmentel’atteso. Una misura indispensabile per attraversare questa difficile fase economica e dare supporto alle categorie in difficoltà. Infatti, come dichiarato da Mario Draghi: “L’obiettivo è dare più soldi possibile, a più gente possibile, nel più

Advertising

petergomezblog : Draghi: “Sì, è un condono. Necessario perché lo Stato non ha funzionato”. Così il premier su stralcio cartelle dopo… - LegaSalvini : ++ DL SOSTEGNI, ERIKA #STEFANI (MINISTRO PER LE DISABILITÀ): “NUOVE TUTELE PER LAVORATORI FRAGILI” ++ “Con il Decr… - connierizzo : Decreto Sostegni: quali misure per le #imprese, enti non profit e lavoratori del settore #cultura? #pmi… - gjscco : RT @Yoda15271485: @TeresaBellanova Un #decreto si EMANA non si APPROVA. Ti serve in dizionario, vedo. Lo #scostamento di bilancio si APPROV… - damorantonio : RT @ElioLannutti: Il governo ha approvato il decreto Sostegni. Braccio di ferro sul condono fiscale: ecco cos'è successo. I contribuenti i… -