Anziano muore dopo una settimana dalle dimissioni: i familiari "assaltano" l'ospedale in diretta Facebook (VIDEO) (Di sabato 20 marzo 2021) Ospedale del Mare, aggressione a Napoli. Ha fatto il giro del web diventando subito virale il VIDEO che alcune persone hanno girato mentre urlavano e inveivano contro medici e struttura. A causare tanta rabbia la morte di un Anziano avvenuta dopo una settimana dalle dimissioni. Aggressione all'ospedale del Mare: cosa è successo Il gruppetto ha fatto così irruzione nell'ospedale riprendendosi in diretta sui social. «Stava bene, voglio vedere il primario!», urla in dialetto chi riprende mentre altri familiari prendono a calci porte e arredi. Sul caso la direzione sanitaria fa sapere che sporgerà denuncia.

