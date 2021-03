Anticipazioni Verissimo | cambia l’orario per Silvia Toffanin | gli ospiti di sabato 20 marzo

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 20 marzo 2021) La puntata didi202021 si prospetta ricca di temi e di grandiche siederanno nel salotto di. Il celebre talk subirà però un cambio d’orario che potrebbe sorprendere i telespettatori più disattenti. Tra gli, anche Ornella Vanoni ed Elisabetta Canalis.: a che ora va in onda La prima novità per questa puntata diriguarda la sua messa in onda. Come si legge dallefornite direttamente da Mediaset, il talk diorario: non più le canoniche 16.00 maandrà in onda alle 15.40. Non viene specificato il ...