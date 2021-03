Anticipazioni e ospiti del serale di Amici, prima puntata del 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Sono stati annunciati gli ospiti del serale di Amici di Maria De Filippi, per la prima puntata in onda stasera, sabato 20 marzo, su Canale 5. Un’edizione che dovrà nuovamente fare i conti con il Covid-19 e che spinge alla post produzione delle foto delle squadre. La produzione infatti chiarisce che le foto posate delle squadre sono state realizzate osservando il protocollo sicurezza Covid-19, quindi sono state post-prodotte assemblando poi gli allievi e i professori. LE SQUADRE DEL serale DI Amici A differenza dello scorso serale, stavolta il pubblico ci sarà, anch’esso nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo saranno gli ospiti del serale di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Sono stati annunciati glideldidi Maria De Filippi, per lain onda stasera, sabato 20, su Canale 5. Un’edizione che dovrà nuovamente fare i conti con il Covid-19 e che spinge alla post produzione delle foto delle squadre. La produzione infatti chiarisce che le foto posate delle squadre sono state realizzate osservando il protocollo sicurezza Covid-19, quindi sono state post-prodotte assemblando poi gli allievi e i professori. LE SQUADRE DELDIA differenza dello scorso, stavolta il pubblico ci sarà, anch’esso nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo saranno glideldi ...

