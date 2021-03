Anticipazioni Amici 2021 serale | giudici | squadre e ballerini professionisti e ospiti

(Di sabato 20 marzo 2021) Ecco le novità deldi: in giuria De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto,Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo Sabato 20 marzo, partirà su Canale 5 alle ore 21:10 ildi, talent condotto da Maria De Filippi .della serata, ci saranno i comici Pio e Amedeo e Sabrina Ferilli, la quale verrà sottoposta ad uno scherzo. Nello show diretto dall’artista francese Stephane Jarny, ci saranno i 17 ragazzi, che verranno giudicati da quattro vip: Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto. Le treQuest’anno lesono tre: la prima capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, la seconda da Arisa con Lorella Cuccarini e la terza da ...

LE SQUADRE DEL SERALE DI AMICI A differenza dello scorso serale, stavolta il pubblico ci sarà, anch'esso nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo saranno gli ospiti. Sono il conduttore e ballerino Stefano De Martino, il frontman dei The Kolors Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia i giudici per il serale di Amici, al via. Il primo serale di Amici 20 vedrà l'esclusione di due talenti dalla gara: Pio e Amedeo ospiti e Sabrina Ferilli quarto giudice della puntata.