Anno san Giuseppe: messa Cardinal Betori nella chiesa dedicata al Santo e celebrazione a San Lorenzo (Di sabato 20 marzo 2021) Nel giorno dedicato a San Giuseppe, venerdì 19 marzo, l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, ha presieduto la messa nella chiesa di San Giuseppe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 marzo 2021) Nel giorno dedicato a San, venerdì 19 marzo, l’arcivescovo di Firenze, card., ha presieduto ladi SanL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Avvenire_Nei : L'anno indetto da Papa Francesco e la solennità del #19marzo sono occasione per riscoprire #S #SanGiuseppe Ecco i… - FirenzePost : Anno san Giuseppe: messa Cardinal Betori nella chiesa dedicata al Santo e celebrazione a San Lorenzo - marcocarestia : RT @acs_italia: In questo speciale Anno di #SanGiuseppe indetto dal #Papa, il Card. Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore e Presidente inte… - guslopez660 : RT @acs_italia: In questo speciale Anno di #SanGiuseppe indetto dal #Papa, il Card. Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore e Presidente inte… - seb5113910 : RT @TwittGiorgio: Primo paziente trattato coi monoclonali. Bassetti. 'Ora abbiamo un'arma in più'...LA GERMANIA LI COMPERAVA IN ITALIA GIA'… -