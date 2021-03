Anna Pettinelli e la figlia, 2 gocce d’acqua? Foto a confronto (Di sabato 20 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra le protagoniste di Amici, tutte le informazioni e le curiosità su Anna Pettinelli, e quella somiglianza con sua figlia Carolina: Foto a confronto È un personaggio molto amato, Anna Pettinelli, tra i protagonisti di Amici e con una lunga ed importantissima carriera alle spalle: conduttrice radiofonica e televisiva, nonché opinionista, gode di un grande Leggi su youmovies (Di sabato 20 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra le protagoniste di Amici, tutte le informazioni e le curiosità su, e quella somiglianza con suaCarolina:È un personaggio molto amato,, tra i protagonisti di Amici e con una lunga ed importantissima carriera alle spalle: conduttrice radiofonica e televisiva, nonché opinionista, gode di un grande

Advertising

AmiciUfficiale : Aka7Even, Giulia e Samuele sono i componenti della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini! Cosa ne pensate?… - ___mariaelisa__ : RT @UGHG0_0D: se non mi portate aka in finale io e anna pettinelli pronte a dar fuoco agli studio #amici20 - UGHG0_0D : se non mi portate aka in finale io e anna pettinelli pronte a dar fuoco agli studio #amici20 - sonocecilia2 : RT @AmiciUfficiale: Per la prof Anna Pettinelli gli obiettivi da puntare nella squadra Zerbi-Celentano sono: Esa, Leonardo e Deddy! Secondo… - fedeferrari96 : Anna Pettinelli: “Voi siete un problema per loro ma loro non lo sono per voi” #Amici20 -