Ankara si ritira da convenzione che combatte la violenza contro le donne. Proteste da opposizioni e Ue (Di sabato 20 marzo 2021) La convenzione di Istanbul del 2011, era stata firmato da 34 Stati europei. Secondo Ankara il trattato però danneggia l'unità familiare. L'Unione europea denuncia: 'Enorme passo ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 marzo 2021) Ladi Istanbul del 2011, era stata firmato da 34 Stati europei. Secondoil trattato però danneggia l'unità familiare. L'Unione europea denuncia: 'Enorme passo ...

Advertising

LorisGary2 : RT @LaFionda2020: FUORI DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL: LE OTTIME RAGIONI DELLA TURCHIA Come già annunciato, la Turchia si ritira dalla Con… - Llukas79 : RT @LaFionda2020: FUORI DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL: LE OTTIME RAGIONI DELLA TURCHIA Come già annunciato, la Turchia si ritira dalla Con… - evan7527 : RT @LaFionda2020: FUORI DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL: LE OTTIME RAGIONI DELLA TURCHIA Come già annunciato, la Turchia si ritira dalla Con… - LaFionda2020 : FUORI DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL: LE OTTIME RAGIONI DELLA TURCHIA Come già annunciato, la Turchia si ritira dal… - ilgiornale : Strappo con l'Occidente e la civiltà. Ankara lascia la convenzione: 'Minaccia la famiglia' -