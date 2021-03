Angelina Jolie e Brad Pitt | “il figlio Maddox ha testimoniato e non vuole più il cognome del padre” | la rivelazione

(Di sabato 20 marzo 2021) Continuano senza sosta le indiscrezioni sul divorzio dei Br. L’ultima è stata rivelata dal sito americano Us Weekly che cita una fonte vicina alla coppia di Hollywood: “(iladottivo maggiore dindr.) ha giànella disputa per l’affidamento e non è stato molto lusinghiero verso. Non usa piùsui documenti non legali, ecambiare legalmente anche il, scelta che peròha detto di non supportare”. Il giovane, oggi 19enne, ha già scelto da tempo di interrompere i rapporti con il. E la stessa, secondo quanto ha rivelato pochi giorni fa ...

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie

Maddox , il figlio 19enne die Brad Pitt , non usa più il cognome del padre sui documenti non legali e vuole cambiare legalmente il suo cognome in, una scelta che però la diva di Hollywood ha detto di non ...Il divorzio trae Brad Pitt continua a catturare l'attenzione. Il figlio ha puntato il dito contro il padre. Poi il gesto inaspettato. L'amore che univaJ olie e Brad Pitt è tramontato da ...Continua il momento difficile per quanto riguarda Brad Pitt e la conclusione della sua storia con l’ex moglie Angelina Jolie. Come infatti riportato da US Weekly, suo figlio Maddox di 19 anni, ha ...Maddox, il figlio 19enne di Angelina Jolie e Brad Pitt, non usa più il cognome del padre sui documenti non legali e vuole cambiare legalmente il suo cognome in Jolie, una scelta che però la diva di Ho ...