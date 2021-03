Andrea Cerioli sbarca sull’Isola dei famosi parla la fidanzata Arianna Cirrincione

(Di sabato 20 marzo 2021)sbarcherà come nuovo naufragodei2021 e la, conosciuta sotto i riflettori di “Uomini e donne”, sembra temere un po’ la presenza delle colleghe naufraghe: “Non tollero mancanza di rispetto ha fatto saperegiù le mani dal mio boy”.è molto gelosa: “Si,

A Brando Giorgi, Beppe Braida, Valentina Persia e Mireya Stabile, tra qualche giorno si aggiungerà, apprezzato ex tronista di Uomini e Donne ed oggi influencer. Il ragazzo sta ...Arianna Cirrincione confessa: "Io eabbiamo le giornate di litigate, ma siamo felici insieme" Quando si pensa alle coppie uscite da Uomini e Donne si fanno sempre i soliti nomi; magari anche di coppie che sono scoppiate ...Arianna Cirrincione confessa: “Io e Andrea Cerioli abbiamo le giornate di litigate, ma siamo felici insieme” Quando si pensa alle coppie uscite da Uomini ...Isola dei Famosi 2021, Arianna Cirrincione: “Tengo molto ai miei valori, come la famiglia, e sono tutti intoccabili” Per Arianna Cirrincione insopportabile sarebbe la mancanza ...