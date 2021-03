Ancora un po’ di freddo ma è pronta la svolta: meteo da lunedì 22 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) L’inizio della settimana (lunedì 22 marzo) sarà Ancora freddo ma già da martedì 23 marzo una gigantesca alta pressione busserà alle porte dell’Italia tenendoci compagnia fino al successivo weekend. Secondo iLmeteo.it dopo una fase decisamente fredda e invernale, caratterizzata da temporali e nevicate fino a bassissima quota, a causa di un vortice ciclonico attivo soprattutto al Centro-Sud e continuamente alimentato da correnti fredde dai quadranti settentrionali, entro fine marzo arriverà una svolta grazie a un radicale cambiamento nel regime delle correnti. lunedì 22 sentiremo dunque Ancora gli effetti di un ciclone che imperverserà già a partire dal weekend su buona parte dell’Italia. In particolare ci aspettiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) L’inizio della settimana (22) saràma già da martedì 23una gigantesca alta pressione busserà alle porte dell’Italia tenendoci compagnia fino al successivo weekend. Secondo iL.it dopo una fase decisamente fredda e invernale, caratterizzata da temporali e nevicate fino a bassissima quota, a causa di un vortice ciclonico attivo soprattutto al Centro-Sud e continuamente alimentato da correnti fredde dai quadranti settentrionali, entro finearriverà unagrazie a un radicale cambiamento nel regime delle correnti.22 sentiremo dunquegli effetti di un ciclone che imperverserà già a partire dal weekend su buona parte dell’Italia. In particolare ci aspettiamo ...

