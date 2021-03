Ancelotti: “Il Manchester City ad oggi è la squadra più forte del Mondo. Abbiamo fatto il possibile” (Di domenica 21 marzo 2021) Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha commentato il ko per 2-0 dei suoi contro il Manchester City, nei quarti di finale di FA Cup. Queste le sue parole: “Siamo dispiaciuti per la sconfitta e per essere stati eliminati dalla FA Cup. Abbiamo fatto del nostro meglio, li Abbiamo tenuti a bada per 80 minuti ma loro sono una grande squadra. Secondo me, in questo momento, sono la squadra più forte del Mondo. Hanno tutto, una padronanza di gioco, qualità a centrocampo e jolly come Gundogan e De Bruyne, strepitosi anche in zona gol. Gli altri anni magari peccavano un pò in fase difensiva, ma quest’anno anche in questo settore sono straordinari. Sono completi e sono i favoriti per me, a vincere la Champions”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Carlo, tecnico dell’Everton, ha commentato il ko per 2-0 dei suoi contro il, nei quarti di finale di FA Cup. Queste le sue parole: “Siamo dispiaciuti per la sconfitta e per essere stati eliminati dalla FA Cup.del nostro meglio, litenuti a bada per 80 minuti ma loro sono una grande. Secondo me, in questo momento, sono lapiùdel. Hanno tutto, una padronanza di gioco, qualità a centrocampo e jolly come Gundogan e De Bruyne, strepitosi anche in zona gol. Gli altri anni magari peccavano un pò in fase difensiva, ma quest’anno anche in questo settore sono straordinari. Sono completi e sono i favoriti per me, a vincere la Champions”. Foto: Twitter ...

Advertising

Mediagol : #FACup, Everton-Manchester City 0-2: Guardiola batte Ancelotti e vola in semifinale - RaiSport : ? #FACup: #ManchesterCity in semifinale I #Citizens battono 2-0 l'#Everton di #Ancelotti e affronteranno il… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FA CUP - Manchester City-Everton 2-0, Guardiola batte Ancelotti e vola in semifinale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FA CUP - Manchester City-Everton 2-0, Guardiola batte Ancelotti e vola in semifinale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FA CUP - Manchester City-Everton 2-0, Guardiola batte Ancelotti e vola in semifinale -