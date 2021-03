Amici vede il ritorno di Stefano Di Martino: chi sono i giudici del serale di Maria De Filippi (Di sabato 20 marzo 2021) Un ritorno importante quello ad Amici per Stefano De Martino. Il conduttore, dopo l’esperienza in Rai, torna a casa dove è cominciata la sua carriera. Il serale di Amici, condotto da Maria De Filippi riprenderà il 20 marzo con diverse novità, a cominciare dai giudici, tra cui ci sono nomi inaspettati. Stefano De Martino torna al serale di Amici Questa sera riprende Amici in edizione serale, dopo il grande successo del daytime di Maria De Filippi. Tra i giudici quest’anno ci sarà anche Stefano De Martino, che proprio da ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 marzo 2021) Unimportante quello adperDe. Il conduttore, dopo l’esperienza in Rai, torna a casa dove è cominciata la sua carriera. Ildi, condotto daDeriprenderà il 20 marzo con diverse novità, a cominciare dai, tra cui cinomi inaspettati.Detorna aldiQuesta sera riprendein edizione, dopo il grande successo del daytime diDe. Tra iquest’anno ci sarà ancheDe, che proprio da ...

Advertising

isabellabraggi2 : @flaviacru13 @fit_mintag @AmiciUfficiale Secondo me, finito Amici chi la vede più.... serve ora solo per le polemiche! - jisoontheground : STASERA SABRINA AD AMICI INDOVINATE CHI SI VEDE QUEL PROGRAMMA SOLO PER LE DE FERILLI - katysmoonliight : questa sera inizia il serale di amici. qualcuno lo vede? - conni_franci : la mia prof di matematica nel colloquio ha detto a mia mamma che mi vede molto più seria e triste lo ha notato lei e non i miei amici ?? - Moanysus : Non io che interrompo questa dura ed impossibile sessione di studio per salvare pic dei bangtan e poi sparire. CI SI VEDE AMICI -