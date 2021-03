Amici Serale 2021: stasera su Canale 5 la prima puntata, Sabrina Ferilli tra gli ospiti (Di sabato 20 marzo 2021) stasera su Canale 5 parte Amici Serale 2021, che decreterà il vincitore o la vincitrice della 20a edizione del talent show di Maria De Filippi: Sabrina Ferilli tra gli ospiti della prima puntata. stasera su Canale 5 in prima serata parte Amici Serale 2021, il talent show condotto da Maria De Filippi che resta in onda sempre sulla rete ammiraglia alle ore 14:10 con l'appuntamento pomeridiano. Gli allievi della scuola di Amici saranno divisi in tre squadre ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo. Ecco nel dettaglio la composizione: Squadra Rudy Zerbi - Alessandra Celentano Deddy ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 marzo 2021)su5 parte, che decreterà il vincitore o la vincitrice della 20a edizione del talent show di Maria De Filippi:tra glidellasu5 inserata parte, il talent show condotto da Maria De Filippi che resta in onda sempre sulla rete ammiraglia alle ore 14:10 con l'appuntamento pomeridiano. Gli allievi della scuola disaranno divisi in tre squadre ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo. Ecco nel dettaglio la composizione: Squadra Rudy Zerbi - Alessandra Celentano Deddy ...

