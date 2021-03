Amici 2021, il Serale stasera in tv: orario, chi sono i giudici, anticipazioni, gli ospiti, le squadre (Di sabato 20 marzo 2021) Tutto pronto per la prima e imperdibile puntata del Serale di Amici 2021, in onda questa sera, sabato 20 marzo. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, è pronto a sbarcare in prima serata su Canale 5, subito dopo l’appuntamento con Striscia la Notizia. Amici 2021, il Serale stasera in tv: chi sono gli allievi, le squadre Gli allievi della scuola saranno divisi in tre squadre, ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da Deddy, Enula, Esa, Leonardo, Sangiovanni, Serena e Tommaso; la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini da Alessandro; Gaia, Ibla, Martina, Raffaele, Rosa e Tancredi; mentre la squadra di Anna Pettinelli e Veronica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) Tutto pronto per la prima e imperdibile puntata deldi, in onda questa sera, sabato 20 marzo. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, è pronto a sbarcare in prima serata su Canale 5, subito dopo l’appuntamento con Striscia la Notizia., ilin tv: chigli allievi, leGli allievi della scuola saranno divisi in tre, ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da Deddy, Enula, Esa, Leonardo, Sangiovanni, Serena e Tommaso; la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini da Alessandro; Gaia, Ibla, Martina, Raffaele, Rosa e Tancredi; mentre la squadra di Anna Pettinelli e Veronica ...

Advertising

marcotravaglio : AMICI LORO Spunti per la commedia all’italiana. Titolo: Amici loro. Episodio 1. Mentre i giornali festeggiano l’ass… - CorriereCitta : #Amici 2021, il Serale stasera in tv: orario, chi sono i giudici, anticipazioni, gli ospiti, le squadre #serale… - Alfonso0070 : RT @PftP_italy: Plant-for-the-Planet Italia dà il benvenuto alla nuova blogger Sara Petraccia, che si presenta con un bellissimo articolo r… - lifestyleblogit : Al via il serale di Amici, 20esima edizione - - arandomcoolname : Buongiorno amici!!! Cosa c'è di meglio di una buona dose di ottimismo per iniziare il weekend??? -