Amici 2021, il serale: quante puntate sono e quando è la finale? (Di sabato 20 marzo 2021) La primavera di Canale 5 è ormai da tempo caratterizzata dalla versione serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show in cui i giovani partecipanti si sfidano a colpi di canto e di ballo per arrivare in vetta ed aggiudicarsi il primo posto. Ma da quante puntate è composto il serale di Amici 2021? Stando a quanto rivelato da TvBlog, le puntate di Amici dovrebbero essere nove, per altrettante settimane, a partire dal 20 marzo, il sabato sera. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, la finale dovrebbe andare in onda il 15 maggio. Amici 2021 In questa edizione ancora di più la produzione e tutte le persone dello staff di Amici si sono dedicate alla ...

