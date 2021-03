Amici 20 Serale, anticipazione ‘choc’: accadrà stasera, momento imperdibile (Di sabato 20 marzo 2021) stasera andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 20, sapete che assisteremo ad un momento imperdibile? Non vediamo l’ora! Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Da questa sera, Sabato 20 Marzo, avrà inizio il Serale di Amici 20. Suddivisi in tre squadre e capeggiati da ben due professori, tutti i ragazzi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 20 marzo 2021)andrà in onda la prima puntata deldi20, sapete che assisteremo ad un? Non vediamo l’ora! Iltanto atteso è finalmente arrivato. Da questa sera, Sabato 20 Marzo, avrà inizio ildi20. Suddivisi in tre squadre e capeggiati da ben due professori, tutti i ragazzi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sangiulia18 : RT @giulietta_y006: Vi presento la mia vita oggi: -Vedermi in loop le esibizioni di Giulia fino alle 2:10 -Twitter-speciale Amici -Twitt… - rathielhelder : ma oggi non c’è il daytime di amici perché c’è il serale? - CosmaiMartina : RT @giulietta_y006: Vi presento la mia vita oggi: -Vedermi in loop le esibizioni di Giulia fino alle 2:10 -Twitter-speciale Amici -Twitt… - giulietta_y006 : Vi presento la mia vita oggi: -Vedermi in loop le esibizioni di Giulia fino alle 2:10 -Twitter-speciale Amici -T… - hugmexidols : RT @AMELIE24218759: La giornata perfetta non esist- Ah no è oggi : - zona rossa - pioggia - pomeridiano di amici - prima puntata del… -