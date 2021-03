Amici 20, rivoluzione per il Serale. Dalle squadre alla giuria: ecco tutte le novità e curiosità (Di sabato 20 marzo 2021) Il ventennale di “Amici di Maria De Filippi” entra nel vivo con la fase Serale, al via da stasera su Canale 5 in prima serata. Maria De Filippi conduce lo show al Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma con i 17 protagonisti tra canto e ballo. Sono tre le squadre capitanate a coppie dai professori della scuola: quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, poi c’è la squadra di Arisa con Lorella Cuccarini e infine Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A giudicare i talenti in gara saranno, in studio, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. Ospiti della prima puntata Sabrina Ferilli e la coppia di comici e attori Pio e Amedeo. Il nuovo coreografo e direttore artistico Stephane Jarny – che ha preso il posto di Giuliano Peparini – dirigerà un corpo di ballo formato da 25 ballerini professionisti, tra cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Il ventennale di “di Maria De Filippi” entra nel vivo con la fase, al via da stasera su Canale 5 in prima serata. Maria De Filippi conduce lo show al Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma con i 17 protagonisti tra canto e ballo. Sono tre lecapitanate a coppie dai professori della scuola: quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, poi c’è la squadra di Arisa con Lorella Cuccarini e infine Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A giudicare i talenti in gara saranno, in studio, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. Ospiti della prima puntata Sabrina Ferilli e la coppia di comici e attori Pio e Amedeo. Il nuovo coreografo e direttore artistico Stephane Jarny – che ha preso il posto di Giuliano Peparini – dirigerà un corpo di ballo formato da 25 ballerini professionisti, tra cui ...

