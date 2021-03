America’s Cup | le nuove regole un vantaggio per New Zealand Alinghi punterà…sugli svizzeri?

Leggi su oasport

(Di sabato 20 marzo 2021) La conferma che il prossimo Challenge of Record sarà il Royal Yacht Squadron Racing di Cowes, ovvero Ineos, non ha colto certo di sorpresa, se ne parlava già durante la Prada Cup. C’era attesa sulle linee guida, i principi su cui si baserà il prossimo protocollo, l’accordo tra COR e Defender. In attesa del comunicato ufficiale si era scatenata la corsa alle ipotesi più improbabili, come il match a due a Cowes, nell’isola di Wight. Una boutade di un giornale neozelandese che ha fatto ovviamente il giro del mondo, che qualcuno in Italia sui social ha tentato di far passare come un proprio scoop. Per fortuna c’è gente che sa da dove arrivano le notizie e riporta la fonte. Il vero e proprio protocollo, un lavoro da mal di testa per gli avvocati, arriverà entro otto mesi, ma qualche principio base è stato sancito e OA Sport li ha già riferiti, vediamo come analizzare queste novità. La prima ...