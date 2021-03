America's Cup: "la Pagliacciata" (Di sabato 20 marzo 2021) "Una Pagliacciata, oltre che un disastro per l'America's Cup" è così che lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, ha definito il patto sancito della Commonwealth Club tra neozelandesi e inglesi. Un'unica autorità a occuparsi dell'intera organizzazione dell'evento, con l'arbitraria possibilità di scegliersi gli sfidanti e l'idea della sfida a due che non è stata messa da parte ( un giro turistico attorno all'isola di Wight ): ecco il probabile destino dell'America's Cup. y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di sabato 20 marzo 2021) "Una, oltre che un disastro per l''s Cup" è così che lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, ha definito il patto sancito della Commonwealth Club tra neozelandesi e inglesi. Un'unica autorità a occuparsi dell'intera organizzazione dell'evento, con l'arbitraria possibilità di scegliersi gli sfidanti e l'idea della sfida a due che non è stata messa da parte ( un giro turistico attorno all'isola di Wight ): ecco il probabile destino dell''s Cup. y key 6901ea96cb13f03d.html

