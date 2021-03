America’s Cup, il boss di Ineos: “Non contano solo i soldi. New Zealand ha le barche più veloci” (Di sabato 20 marzo 2021) L’America’s Cup è terminata ormai da qualche giorno con la vittoria di Emirates Team New Zealand: i campioni in carica hanno superato Luna Rossa 7-3, aggiudicandosi la Vecchia Brocca per la quarta volta nella loro storia dopo le edizioni del 1995, 2000 e 2017. Ieri è stato annunciato il nuovo regolamento per l’edizione n.37, la cui data e sede verranno annunciate entro i prossimi sei mesi. Come era nell’aria ormai da diverse settimane, saranno i britannici di Ineos Team UK a ricoprire il ruolo di Challenger of Record, il che consente di stabilire le regole ed il protocollo insieme ai Defender. Il proprietario della multinazionale del Regno Unito, Jim Ratcliffe, ha discusso al NZ Herald dei possibili scenari futuri della Coppa America: “Dove e quando finiremo a gareggiare è ancora in discussione. Ci sono diversi potenziali scenari. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) L’Cup è terminata ormai da qualche giorno con la vittoria di Emirates Team New: i campioni in carica hanno superato Luna Rossa 7-3, aggiudicandosi la Vecchia Brocca per la quarta volta nella loro storia dopo le edizioni del 1995, 2000 e 2017. Ieri è stato annunciato il nuovo regolamento per l’edizione n.37, la cui data e sede verranno annunciate entro i prossimi sei mesi. Come era nell’aria ormai da diverse settimane, saranno i britannici diTeam UK a ricoprire il ruolo di Challenger of Record, il che consente di stabilire le regole ed il protocollo insieme ai Defender. Il proprietario della multinazionale del Regno Unito, Jim Ratcliffe, ha discusso al NZ Herald dei possibili scenari futuri della Coppa America: “Dove e quando finiremo a gareggiare è ancora in discussione. Ci sono diversi potenziali scenari. ...

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - zazoomblog : America’s Cup a due tra New Zealand e Ineos UK? Grant Dalton: “E’ un’opzione” - #America’s #Zealand #Ineos #Grant - infoitsport : New Zealand è troppo forte: Luna Rossa deve arrendersi nella finale di America’s Cup -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog