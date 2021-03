American Horror Story 10: eccovi il titolo (Di sabato 20 marzo 2021) Il titolo di American Horror Story 10 è stato svelato dal suo stesso creatore Ryan Murphy, con un post sulla sua pagina ufficiale di Instagram American Horror Story è giunta alla sua decima, nonchè ultima, stagione. Il titolo della stagione finale è stato pubblicato proprio dal creatore della serie, Ryan Murphy. Il regista e produttore, che tra i vari lavori vanta anche la regia della serie evento dello scorso anno Ratched, ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram in cui svela il titolo: Double Feature. La breve clip rivela che le storie centrali all’interno di questa stagione saranno due. La loro suddivisione è ambientale, siccome una sarà una storia marittima e una sviluppata sulla terraferma. Il primo sassolino è stato ... Leggi su tuttotek (Di sabato 20 marzo 2021) Ildi10 è stato svelato dal suo stesso creatore Ryan Murphy, con un post sulla sua pagina ufficiale di Instagramè giunta alla sua decima, nonchè ultima, stagione. Ildella stagione finale è stato pubblicato proprio dal creatore della serie, Ryan Murphy. Il regista e produttore, che tra i vari lavori vanta anche la regia della serie evento dello scorso anno Ratched, ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram in cui svela il: Double Feature. La breve clip rivela che le storie centrali all’interno di questa stagione saranno due. La loro suddivisione è ambientale, siccome una sarà una storia marittima e una sviluppata sulla terraferma. Il primo sassolino è stato ...

